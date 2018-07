Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è stato intervistato da The Coaches Voice, facendo il punto sul mercato del club spagnolo: ""Non abbiamo le possibilità dei club potenti di spendere 150 o 200 milioni di euro per un giocatore, quindi dobbiamo cercare di essere creativi, tenendo a mente ciò di cui abbiamo bisogno per migliorare la squadra e quali elementi della squadra stiamo sviluppando. La nostra dirigenza deve lavorare molto per evitare di commettere errori coi nuovi arrivi".



OBIETTIVI ITALIANI - In casa Atletico Madrid c'è un giocatore che piace all'Inter, Sime Vrsaljko; mentre ai Colchoneros piace un altro giocatore che milita in Serie A, Nikola Kalinic, in uscita dal Milan.