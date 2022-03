Il quotidiano catalano Sport ha intervistato l’ex allenatore di Kessie ai tempi del Cesena Massimo Drago: "Kessié è un calciatore da Barcellona e da qualsiasi altro top club mondiale. È cresciuto tantissimo in queste sette stagioni italiane e può migliorare ancora visto che ha appena 25 anni. Ha una personalità mostruosa e l'interesse del Barça non mi sorprende. Sarebbe un vero peccato vederlo lasciare il Milan e la Serie A a fine stagione, ma in ottica blaugrana Kessié a parametro zero sarebbe un'operazione straordinaria. Con un grande ex centrocampista come Xavi da allenatore, Franck potrebbe crescere ancora di più".