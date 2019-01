Gigi Buffon, portiere del Paris Saint-Germain, ex capitano della Juventus, parla a Marca proprio del club bianconero: " "La Juve è molto forte, lo è sempre stata negli ultimi 4-5 anni anche a livello europeo. Quest'anno lo è di più perché ha acquistato un giocatore incredibile. E perché questo giocatore è entrato nel meccanismo di una squadra molto solida a cui mancava solo l'ultimo tassello. Eccolo. La Juve è candidata alla vittoria in Champions".



LE ALTRE - "La Juve, come squadra, è la più forte. Sul valore è come Real Madrid, Barcellona e City. In Champions nessuno ha la sicurezza di vincerla. Sono sempre tre-quattro squadre più forti. Poi la vittoria finale dipende dai piccoli dettagli".