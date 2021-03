Marco Tardelli ricorda così Gianni Agnelli sulle pagine di Tuttosport: "Raccontare l’Avvocato ai giovani di oggi sarebbe impossibile, non ci crederebbero. Soprattutto perché in questo momento storico i ragazzi sono abituati ad ascoltare discussioni calcistiche di basso livello. Io che l’ho conosciuto bene, penso spesso a lui proprio quando sento dichiarazioni inadeguate e tutto questo caos attorno al mondo del pallone. L’Avvocato era un signore e andava al di là delle sciocchezze. Non esisterà mai più un personaggio come lui. Era davvero unico. Ironico, intelligente. Uno straordinario leader".