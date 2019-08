Esordio con gol di Pedro Neto, doppio assist di Cutrone: il Wolverhampton festeggia i nuovi acquisti nel terzo turno di qualificazione all'Europa League. Al Molineux Stadium la pratica Pyunik sembra più complessa del dovuto: 0-0 nel primo tempo, con l'ex Lazio Pedro Neto titolare.



EX LAZIO - Nella ripresa, è proprio il talentino portoghese ad aprire le marcature dopo 54'. Si era già messo in mostra nel primo tempo con un paio di serpentine ad alto tasso tecnico: i Wolves si godono i nuovi acquisti, Mendes, grande regista dell'arrivo di Neto e Jordao in Premier, sorride soddisfatto.