Stefano Vecchi, ex allenatore della Primavera dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della squadra nerazzurra: "L'Inter si sta avvicinando alle grandi d'Europa. Ha recuperato un risultato negativo col Barcellona. Ha fatto meglio dell'andata. Gestendo di più la palla avrebbe concesso meno al Barcellona. Quella era la partita da fare per giocarsela meglio. Rispetto alle altre gare l'Inter sta facendo passi avanti.



SUL TOTTENHAM - "La scorsa stagione ha fatto cose importanti e quindi era considerato una squadra forte, poi può attraversare momenti di difficoltà".



SUL CAMPIONATO - "L'Inter ha fatto passi da gigante ma la Juve è ancora più forte. Poi conta molto l'aspetto motivazionale, ed uno come Ronaldo è capace di mettersi la squadra sulle spalle e portarla alla vittoria, come a Empoli".



SU ICARDI - "Ha fame di gol, giocatore vero che ha voglia di migliorare ed è ancora molto giovane".



SU BROZOVIC - "Sta avendo un rendimento altissimo, è un momento eccezionale per lui".