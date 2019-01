I tifosi della Sampdoria da parecchio tempo si chiedono come mai l'investimento più oneroso della sessione estiva si sieda regolarmente in panchina, entrando in campo soltanto per pochi spiccioli di gara: in effetti nessuno ad agosto si aspettava un impiego così limitato di Jakub Jankto, chiuso in blucerchiato da Praet, Ekdal, Linetty e Barreto. Attualmente il ceco sembra essere la quinta scelta nelle gerarchie di mister Giampaolo per il centrocampo, ma il suo futuro a breve termine dovrebbe comunque essere a Genova, nonostante le voci di un interessamento dell'Inter.



Il gradimento del club milanese sarebbe sfociato in una richiesta di prestito con diritto di riscatto, rispedita al mittente da Corte Lambruschini. Ferrero secondo Sampnews24.com vuole togliere l'ex Udinese dal mercato: il Doria infatti spera di recuperare Jankto nel girone di ritorno, trasformandolo in un potenziale titolare, per poi valutare in estate la mossa migliore per il futuro.