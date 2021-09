di Simoneè riuscita in 90 minuti a dimenticare il ko di Champions contro il Real Madrid e le tante, troppe, occasioni da gol sprecate nella notte europea., eppure se mercoledì contro le Merengues tutto era andato storto sottoporta, al contrario contro i rossoblù tutto è filato liscio come l'olio, con anche le più sporche occasioni calamitate sui piedi stavolta freddissimi dei nerazzurri.Un dato che evidenzia, in un colpo solo, come la dipendenza dalla LuLa e l'idea tattica di Antonio Conte siano ormai superate.Rispetto all'anno scorso, forse non dalle prime battute ma sicuramente dal post-gara contro il Sassuolo in poi, è di fatto cambiato lo spartito.allargando bene il campo e cercando prima di tutto la profondità per poi occupare l'area con i due centravanti.condue bomber che non si cercano direttamente fra di loro, maLa difesa, inoltre, non ha paura di alzare il proprio baricentro e, anzi, i due braccetti della difesa a tre hanno libertà di offendere fino ai limiti dell'area ed è così che spesso al cross sono arrivati non gli esterni lanciati in verticale, bensì proprio Skriniar e Bastoni.(Lukaku-Lautaro) divenuta quasi insostituibile (Hakimi ha chiuso da terzo marcatore assoluto) e al punto da diventare una sorta di dipendenza,(il 6° di Perisic annullato). Una cooperativa del gol, frutto di un copione differente. Così Inzaghi ha fatto dimenticare la dipendenza dalla LuLa e Antonio Conte.