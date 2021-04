Antonio Conte vincerà lo scudetto e non andrà via dall'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'allenatore vuole però chiarimenti diretti con la proprietà.



“Vinco e resto: qualcuno aveva dubbi? Però parliamo, guardiamoci negli occhi, chiariamoci. Antonio Conte in 90 battute scarse, bignami di uno scudetto vinto «al 95%», l’altro 5% lasciatelo pure agli esperti di combinazioni matematiche. Solo a loro. L’Inter ha fatto 13. Non è fortuna, è forza pura: 13 vittorie consecutive in casa, solo un’altra volta nella storia (nel 2011, dieci anni fa) i nerazzurri erano riusciti nell’impresa”.