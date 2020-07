. Perché nessuno ha chiuso nell'ultimo mese nonostante incontri, assalti, tentativi e rilanci. Niente di fatto, il Verona ha continuato a chiedere più di 30 milioni bonus compresi e adessoil difensore classe 2000. Il filo diretto tra Inter e Verona non si è mai interrotto, tanto che l'operazione rimane nel vivo.- Le parti sono in contatto costante ma c'è un dettaglio importante: adessocol Verona per Kumbulla, andando poi eventualmente a ratificare l'operazione nel dettaglio soltanto a settembre senza fretta. Ma stringersi la mano a breve significherebbe blindare e prenotare Marash, aspettando di capire se già per la stagione 2020/2021 (probabile) o per il prossimo anno. Intanto, il giocatore non è un problema né un ostacolo, ha dato l'ok da gennaio. Mentre la Juventus lavora sotto traccia ma senza affondare e la Lazio non trova l'accordo, l'Inter non ha mai smesso di spingere e sondare il terreno. Avendo anche Salcedo e Dimarco in ballo dei discorsi con l'Hellas. E ora Kumbulla resta un tema caldo...