Same old story. Nonostante le promesse Danny van de Beek non è riuscito a migliorare la sua situazione al Manchester United. Dopo un'estate al centro del mercato, il colloquio con Solskjaer, che gli aveva ribadito la fiducia garantendogli più spazio, lo aveva spinto a restare, ma sul campo le cose non sono andate proprio così.(partito titolare, è uscito all'intervallo della partita contro lo Young Boys) e l'impressione che continui a essere una seconda scelta., ha capito che se resta Old Trafford fino a giugno rischia di perdere un altro anno di carriera.Deve andare via, il tempo è quasi finito. Deve farlo anche per rispondere alle critiche piovute da tutte le parti in queste settimane, tra queste quella di Marco van Basten: "​Non è stata una scelta intelligente scegliere di andare a Manchester.". Il suo agente si sta muovendo per gennaio, serve però trovare gli argomenti giusto per convincere il Manchester United che già in estate si è messo di traverso e non intende svenderlo, visto che solo un anno fa l'ha pagato 39 milioni più 5 di bonus.Tra i club interessati c'è l'Inter, checon la formula del prestito con diritti di riscatto. I contatti ci sono, bisogna attendere un paio di mesi per capire se l'interesse diventerà una trattativa. Due mesi nei quali van de Beek proverà, ancora una volta, a far cambiare idea al suo allenatore. Ma viste le premesse il finale sembra già scritto il finale sembra già scritto.