L’Inter continua a pensare a Rodrigo De Paul. Il duo Ausilio-Marotta ha individuato da tempo nell’argentino uno dei profili adatti per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Quello di De Paul è uno dei primi nomi sul taccuino nerazzurro, ma a oggi la distanza tra le richieste dell’Udinese e l’Inter è ancora troppo elevata. Pierpaolo Marino, direttore generale del club friulano, a "Tutti Convocati" su Radio24 ha così parlato di De Paul, tra campo e mercato: "Quest'anno ha fatto vedere solo il 50% del suo potenziale in partita, non avete visto niente. In allenamento, invece, si vede che è un fuoriclasse. E' un titolare dell'Argentina, squadra piena di giocatori che valgono almeno 50 milioni... Una cessione a gennaio? Dipenderà molto dalle richieste che arriveranno. E' un giocatore di livello mondiale, vedremo. La proprietà è stata molto generosa con noi non cedendolo di fronte a offerte considerevoli in estate. L'Udinese non svenderà nessuno”.





LE CONDIZIONI - Quanto vale De Paul per l’Udinese? Non si scende sotto i 35 milioni di euro. Per Ausilio e Marotta, che da tempo sono sulle tracce dell’argentino, la valutazione è troppo alta. Contatti continui tra le parti, ma nessuna apertura dell’Udinese a trattare per cifre inferiori. L’Inter ne è consapevole e lavora su più tavoli, non chiude a nessuno ma si muove solo ed esclusivamente per delle opportunità da cogliere. Non ci sarà alcuna spesa pazza nel mercato invernale, lo sa anche Antonio Conte, che è stato informato dalla società nerazzurra. Ma De Paul continua a essere monitorato e lo stesso giocatore in una recente intervista non ha chiuso all’Inter. Anzi. Queste le parole dell’argentino: "Io sono abituato a questi momenti, alle voci di mercato. Se n’è parlato a giugno, a gennaio scorso, uno si abitua. Quando escono queste voci di grandi club, come l’Inter in questo caso o altri che lottano per un titolo, è una gioia, vuol dire che sto facendo le cose bene". L'Inter continua a seguirlo da vicino e l'Udinese non chiude alla cessione, anzi...