L'Inter continua a spingere sul mercato e non ha cambiato la propria idea né su Icardi né su Nainggolan nonostante quest'ultimo sia stato convocato per la tournée in Cina. Proprio in caso di partenza del centrocampista belga servirà un sostituto e secondo la Gazzetta dello Sport Conte ha fatto nuovamente il nome di Arturo Vidal.