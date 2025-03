Thiago Motta e il contatto con Elkann. Ma sarà Giuntoli a decidere il suo futuro

C'eravamo tanto… stimati. E fidati, soprattutto.E' accaduto nella conferenza stampa pre Fiorentina. A chi gli chiedeva notizie del suo futuro, ha risposto con il passato più recente, con l'highlight più importante: "In questa settimana mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà - ha spiegato ai giornalisti presenti -. Sono il primo a mettersi in discussione, quando le cose non vanno è giusto così". In che modo? Non ha voluto proseguire.

Ma perché non è stato fatto filtrare, pur essendo un messaggio così forte e così chiaro? Semplice: al momento,Il tecnico ha voluto così difendersi in prima persona, inviando un messaggio molto chiaro a tifosi e stampa, così come ai suoi stessi dirigenti. Perché è pur vero che "con la società c'è una comunicazione costante", ma il chiacchiericcio attorno all'italobrasiliano è stato inspessito dalle mosse della dirigenza, dalla quale sono partiti i contatti per sondare nuovi allenatori e valutare altra vita all'infuori di Motta.

Non sorprenda, comunque,Mai come in questa stagione, il capo di Exor ha frequentato lo Stadium, spesso accompagnato pure dai figli. Elkann aveva accolto favorevolmente la scelta di Giuntoli nella scorsa primavera, pur nel dispiacere generale dell'addio a Massimiliano, che con l'Ingegnere aveva coltivato un'amicizia. Non come quella con Andrea Agnelli, ma sempre oltre il rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Con Thiago, pragmatismo e lingua hanno fatto la differenza. Il primo discorso del proprietario? Eh, proprio in portoghese: nell'incontro alla Continassa, John e Thiago si erano intrattenuti per diversi minuti, parlando di famiglia, di vita, e naturalmente di Juventus e del suo significato.

La curiosità ora va evidentemente nella direzione dell'epilogo, bussa a chi si chiede come andrà a finire. Questa testimonianza di vicinanza non cambia le carte in tavola, semmai le addolcisce. A decidere del futuro di Motta sarà Cristiano Giuntoli, che ha delega sull'area sportiva e che in questo momento non è certamente più tutt'uno con il suo allenatore.dopo settimane di voci, di rincorse. E di scenari. A Firenze, solo una reazione generale può ridare credito, manforte, e reale tranquillità a Thiago Motta. Non c'è telefonata che allunghi realmente una vita.