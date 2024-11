Getty Images

La Francia Under 21 chiama Bonny: è la prima volta per l'attaccante del Parma

un' ora fa

Si è fatto male Hugo Ekitike, che deve rinunciare alla chiamata della Nazionale francese Under 21: al posto della punta dell'Eintracht Francoforte, si unirà al gruppo dei giovani transalpini Ange-Yoan Bonny, centravanti del Parma che risponde per la prima volta a una convocazione del genere.



4 gol e 1 assist in 13 partite, contando anche la Coppa Italia, sono valsi all'attaccante classe 2003 questa possibilità e la chance di mettersi in mostra nelle gare contro Italia (Empoli, 15 novembre) e Germania (Valenciennes, 19 novembre). Bonny si aggiunge alla lista dei nazionali del Parma in questa sosta, che comprende Balogh, Haj Mohamed, Man, Mihaila, Suzuki, Leoni, Sohm e Keita.