Avviso ai naviganti. Non deve stupire il fatto che sulla via d'uscita della Continassa, reparto per reparto, ci possano essere sorpassi e controsorpassi. È stato così in difesa, con Daniele Rugani che dopo essere stato corteggiato da anni da Maurizio Sarri ora si trova in cima alla lista dei partenti con la Roma nuovamente in pole position. È così soprattutto in attacco, il primo a partire è stato Moise Kean, ma nessuno degli altri centravanti può essere sicuro di restare, anzi. E ora è così anche a centrocampo. Sembrava Sami Khedira l'uomo designato a lasciare subito la base, tanto che era stata presa in considerazione anche l'ipotesi di una risoluzione consensuale del contratto: ora il tedesco sembra invece saldo al suo posto dopo aver rifiutato diverse offerte, Sarri ha dato l'ok alla sua conferma, dalla Juve si fa sapere che non è sul mercato. Ma almeno un centrocampista è destinato ugualmente a partite. Almeno uno.



DA MATUIDI A EMRE CAN – Escludendo ovviamente i neo-acquisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, per il resto può succedere di tutto. Anche che il Psg dopo aver fatto il pieno con la cessione di Neymar possa ritentare un clamoroso assalto per Miralem Pjanic. Per certi versi anche più difficile che sia Rodrigo Bentancur il deiginato a lasciare la base, non tanto e non solo per il recente rinnovo di contratto, quanto per quella clausola che porterebbe il 50% della futura rivendita ancora nelle casse del Boca Juniors. E se Blaise Matuidi, a una anno dalla scadenza, rimane il principale indiziato a lasciare la base (Bayern Monaco, Psg e Monaco ancora su di lui) ecco che pure Emre Can potrebbe anche decidere di lasciare la base a fronte di un'offerta ritenuta congrua dalla Juve e di un progetto altrettanto ambizioso per lui. Arrivato a parametro zero (ma con 16 milioni di oneri accessori), la Juve preferirebbe continuare a puntare su di lui nonostante un precampionato tra luci e ombre in questo nuovo ciclo Sarri: in passato Real e Psg lo hanno conteso ai bianconeri, un ritorno di fiamma non è escluso. D'altronde a centrocampo, anche a centrocampo, può succedere di tutto.