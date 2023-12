Nel finale concitato di Monza-Juve, non è scappata alle telecamere una reazione particolare di Max Allegri. Dopo la rete di Gatti - che ha sancito l'1-2 finale - l'allenatore bianconero si è rivolto al suo vice Landucci e gli ha urlato: “Ti do un cazzotto e ti sfondo!“. Qualche minuto prima lo stesso Allegri si era infuriato per il gol subito e aveva esclamato: “Ma come si fa a prendere un gol così“.