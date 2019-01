La Juventus accelera per Martin Caceres. Dopo aver sondato nelle ultime ore diverse ipotesi, dal centrale classe '84 del Fenerbahce Martin Skrtel a Bruno Alves del Parma, la scelta è caduta sul difensore classe '87 uruguaiano, pronto a salutare la Lazio dopo soltanto un anno. Caceres, che ha già indossato la maglia bianconera nella stagione 2009/2010 e dal 2012 al 2016, era pronto ad accettare la proposta dei giapponesi del Vissel Kobe, ma l'improvviso inserimento della Juve, che deve rimpiazzare il partente Benatia, ha portato a una brusca frenata.



Secondo quanto risulta a calciomercato.com, Caceres potrebbe sostenere nella giornata di domani le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus, ma andrà comunque definita l'intesa con la Lazio, a cui il calciatore è legato fino a giugno (con opzione di rinnovo per un'altra stagione) e che nei giorni scorsi aveva chiesto 700.000 euro al Bologna per la sua cessione.