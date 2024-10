La Juventus è come Thiago Motta: gioco, idee, ma soprattutto carattere. E' la strada giusta per tornare grande

AFP via Getty Images

Una volta c'era il bisogno di mettere la chiesa - o Chiesa - al centro del villaggio. Oggi ci sono Thiago e i suoi ragazzi, come nel dipinto de il Quarto Stato: il mister davanti a ognuno, poi c'è la squadra, che lo segue come si segue un profeta. E' un amore viscerale, quello con il gruppo e in generale con l'ambiente. Ed è nato in appena un paio di mesi di lavoro, in cui Motta ha mostrato la durezza del suo carattere, ma ha anche spalancato le braccia ai giocatori, specialmente nel momento del bisogno.: se il primo pensiero è l'allenatore, vuol dire che l'allenatore è il perno centrale della sua esistenza calcistica. Non vale solo per il portoghese, vale quasi per tutti i ragazzi che si stanno costruendo un presente e un futuro.

"Oggi è stata una buona prestazione", nicchia però Thiago. Che ha urlato forte, più forte, e ancora più forte contro le ingiustizie subite e per spronare i suoi ragazzi. L'orgoglio è stato palesato da quell'urlo finale, petto a petto con Chico, pure l'altro giorno incensato in conferenza stampa.Senza la fiducia introdotta dal quotidiano di Thiago, questa Juventus non avrebbe mai potuto e mai saputo cambiare marcia. Non chiedetegli però se Lipsia è la chiave di volta della stagione: non si sa, non si può sapere. Si può solo sperare che determinate risposte troveranno una giusta e coerente continuità.

Di sicuro, la Juve porta a casa un test superato. Non aveva mai iniziato una partita in svantaggio. "Con tutte le difficoltà successe, affrontando la gara col modo giusto siamo usciti con soddisfazione dal campo", ha spiegato Thiago.Cosa resta, allora? Non più il centravanti, non c'è certo il problema difesa, manca persino l'alibi centrocampo. Thiago Motta ha costruito una macchina veloce, il prossimo step è renderla perfetta.