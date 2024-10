La Juventus ha la miglior difesa d'Europa: perché segnarle è diventata un'impresa

GETTY

recita un vecchio adagio adattabile e adattato, più o meno, a tutti gli sport. Alla, lo Stadium è sempre pieno nonostante qualche difficoltà di troppo nel trovare la porta avversaria ma se i bianconeri disono lì nei piani alti a contendere la vetta aè certamente grazie a quanto stanno facendo nella loroCi è riuscito finora soloin otto giornate. Il centrocampista delha avuto bisogno di un calcio di rigore per battere l’ex portiere del Monza e aprire il conto. Dopo l’1-1 con i sardi però i bianconeri hanno rimesso a posto le cose e,tornando a far fare la parte delloQuesti infatti è stato impegnato solo per una facile parata su un tiro centrale dinel primo tempo e per il resto del tempo non ha fatto altro che guidare la retroguardia e incitare i suoi.Certo, la Lazio aveva approcciato bene al match e forse tanto di più non poteva fare dopo la precoce espulsione dima se tutti fanno fatica, non solo a segnare ai bianconeri ma anche solo a tirargli in porta, qualcosa dovrà pur dire.

I numeri della difesa juventina sonoe il solo gol incassato fanno impallidire le prestazioni di(2 goal in 7 partite). In passato, nelle stagioniedizioni coriacee della Juve erano riuscite a subireche comunque ha dovuto vedersela con top club comeMerito di due grandi portieri come(che ha giocato due gare, senza subire reti) e(c’era lui in campo nelle restanti sei). Proprio l’ex Monza e Inter potrebbe ora puntare aancora più lusinghieri. Ha già 5 clean sheet e non siamo neanche a fine ottobre. L’obiettivo è provare ad avvicinare e battere magariche,Ma a Torino ci si accontenterebbe anche di replicare quanto fatto danella passata annata all’Inter (). Ma merito anche di, di una squadra tutta che pressa quando c’è bisogno e si ritrae quando non c’è opportunità di rubare subito la palla. La Juve si muove sempree lascia pochi spazi alle ripartenze. Sa giocare con un blocco arretrato – come spesso faceva nella passata gestione allegriana – ma sa anche faralcuni suoi difensori per creare superiorità in avanti (comeche con una progressione senza palla ha deciso la gara con la Lazio). I bianconeri sono la squadra con i migliori dati nel possesso palla, si riposano giocando palla al piede, fanno correre gli altri. D’altronde un altro vecchio adagio dice cheNonostante il loro totem difensivo,, abbia dovuto abbandonare la stagione per la rottura del crociato e nonostante un altro leader comesia ormai un comprimario. Gatti e Kalulu non li stanno facendo rimpiangere, fornendo prestazioni impeccabili per applicazione e continuità. Alla Juve poi, dagli attaccanti agli esterni, fino ai centrocampisti.