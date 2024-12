La Juventus non cambia idea su Douglas Luiz

AFP via Getty Images

non ha cambiato idea suIl centrocampista brasiliano è stato uno dei giocatori più pagati dell'estate di mercato bianconera con l'operazione incrociata con l'Aston Villa che ha portato (anche se solo momentaneamente) Iling Jr e Barrenechea in Inghilterra. La valutazione finale è stata di 50 milioni di euro, decisamente troppi rispetto al rendimento avuto finora in stagione.Tante sono le voci di mercato che lo hanno visto come protagonista in queste ultime settimane e con un ritorno in Inghilterra che è stato a più riprese sbandierato. La società bianconera però è consapevole che una valutazione pari a quella avuta quest'estate non è all'orizzonte sul mercato e quindi, piuttosto che svalutarlo e dover cercare un sostituto sul mercato, la Juventus non cambierà idea e continuerà a puntare su di lui.

Il budget a disposizione di Cristiano Giuntoli sarà invece destinato all'inserimento di almeno un colpo di mercato in difesa per sostituire Bremer e Cabal, lungodegenti e operatisi entrambi al crociato. Se ci sarà ulteriore margine ci sarà un potenziale sforzo soltanto per una punta con il discorso centrocampo che sarà rinviato alla prossima estate.