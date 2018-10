Oggi alle 15 tutti in campo. La Lazio, senza i nazionali, si è riposata due giorni dopo la vittoria di misura contro la Fiorentina di Pioli. 48 ore per eliminare le tossine di una settimana complicata, oggi appuntamento a Formello per la ripresa. La squadra di Inzaghi lavorerà fino a sabato. Il mister aspetta buone notizie dall'infermeria: Lukaku dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo. Non è incluso nella lista per la Serie A, per rientrare a tutti gli effetti qualcuno dovrebbe fargli spazio.