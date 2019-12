Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Fari puntati su uno dei talenti più in vista del campionato italiano Dejan Kulusevski dell'Atalanta ma in prestito al Parma e non a caso uomo mercato.



Vi abbiamo raccontato dell'interesse concreto dell'Inter per lui che sta dimostrando personalità, qualità tecniche e dinamismo. E pensare che è un 2000, giovanissimo e ci sembra particolarmente adatto per inserirsi tatticamente nell'Inter di Conte. Sarebbe davvero la mossa giusta in un programma a lungo termine dato che oggi, è uno dei migliori centrocampisti del campionato, da 8 in pagella.