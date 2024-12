La premiata ditta Reijnders-Fofana come Tonali e Kessie: meritano un Milan più forte

Getty Images

Inseparabili e insostituibili.Giocano sempre e non si risparmiano mai, con intelligenza e qualità. Basti pensare a quanti palloni ha recuperato il francese contro il Verona nonostante giochi da diverse partite con la spada di Damocle della diffida. La premiata ditta funziona a meraviglia, le caratteristiche di uno completano lo stile di gioco dell’altro. Per la lingua non c’è problema: è quella universale del calcio.Fofana imbuca con un tracciante in verticale visionaria tra due difensori del Verona, Reijnders realizza con un piatto a giro di prima intenzione sul piano più lontano. È la fotografia del gol vittoria arrivato nel momento più difficile del Milan. Niente paura, ci pensa la premiata ditta come era già successo in diverse occasioni nelle puntate precedenti. E non è un caso quanto successo alla festa di Natale di lunedì scorso:

Reijnders, tra serie A, coppa Italia e Champions League ha raccolto fin qui 22 presenze condite da 8 gol e 3 assist per un totale di 1788 minuti giocati.i. 22 presenze tra tutte le competizioni anche per Fofana con 1 gol realizzato e 5 assist per un totale di 1786 minuti giocati.. Già decisivi e con ancora ampi margini di crescita. “Fofana l’ha già fatto vedere diverse volte in stagione, so che ha questi colpi. Io dovevo solo finalizzare" ha detto Reijnders a DAZN nel post gara del Bentegodi.

In un periodo negativo, dove il vento soffia a sfavore,Una certezza per il presente e per il futuro perché. Una coppia che oltre a risolvere diversi problemi a Fonseca fa sognare i tifosi rossoneri così come in passato avevano fatto. Meno potenti fisicamente e carismatici ma, forse, superiori in quanto a cifra tecnica. Il ritardo evidente è nel contesto perché Tonali e Kessie hanno vinto uno scudetto con una squadra forte mentalmente e con grande personalità mentre il Milan visto ieri a Verona sembra ancora troppo piccolo per puntare in grande.