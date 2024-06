AFP via Getty Images

La Premier approva il nuovo FPF: chi non è nelle coppe può spendere di più

Redazione CM

29 minuti fa



I club della Premier League hanno votato all’unanimità l’introduzione di nuove normative sul Fair Play Finanziario interno. Secondo quanto riportato da The Athletic, le regole sulla redditività e sostenibilità (PSR), che hanno limitato le spese dei club nell’ultimo decennio, dovrebbero essere abolite dall’inizio della stagione 2025/26 e sostituite con norme sul controllo dei costi simili a quelle adottate dalla UEFA.



LE NOVITA' - Il nuovo sistema, che deve ancora essere pienamente ratificato durante l’assemblea generale annuale della Premier League a giugno, sarà differente: secondo il nuovo regime proposto, i club potranno spendere solo una certa percentuale del loro fatturato annuale per gli stipendi della prima squadra e del loro staff tecnico, oltre agli ammortamenti legati alle commissioni per i trasferimenti e a tutte le commissioni per l’attività degli agenti. Dal punto di vista inglese opererà un sistema a due livelli, con i club che giocano nelle competizioni europee che potranno spendere solo il 70% del loro fatturato, mentre i club che non competono in Europa che potranno spendere fino all’85% dei ricavi.