La Premier si muove per Jonathan David: cosa cambia per Inter e Juventus

Ogni mese che passaè sempre più lontano dal Lille.. La volontà è quella di fare uno step successivo nella sua carriera: dopo il passaggio dal Gent al Lille nel 2020 sente che è arrivato il momento di provare a fare il salto in una big, in un top club in Europa. Gli estimatori non mancano, e alcuni club hanno già iniziato ad avviare i contatti.- Le squadre italianeper capire se ci sono margini per portarlo in Italia anticipando la concorrenza. Giuntoli ha parlato con l'agente in occasione della partita del 5 novembre scorso in Champions contro il Lille, gara in cui tra l'altro David ha segnato il gol decisivo per l'1-1 finale; la richiesta d'ingaggio si aggira intorno ai 6/7 milioni di euro, occhio però alla forte concorrenza dall'estero.

- Il canadese è stato accostato a Barcellona e Bayern Monaco e a zero fa gola anche in Premier League: il Manchester United sta seguendo gli sviluppi sul suo futuro, ma. Se Juve e Inter vorranno approfondire i discorsi legati a Jonathan David dovranno provare a superare i club inglesi considerati spesso un ostacolo difficile sul mercato per la disponibilità economica e la possibilità di offrire un ingaggio superiore.. Tra un mese o a fine stagione. Il giocatore sembra convinto della sua scelta e difficilmente cambierà idea nei prossimi mesi, i top club si attivano. Juve e Inter comprese.