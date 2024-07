Roma, Dybala: "Il ko in finale con il Siviglia mi ha ucciso, ero distrutto"

Getty Images

intervista. Domani l'attaccante dellae la sua storia compagna si sposeranno davanti a 300 invitati nella loro Buenos Aires e alla vigilia del fatidico sì i due hanno dato un ulteriore sfoggio della loro intesa.La Joya è stato ospite della sua futura moglie nel consueto podcast di Oriana ("") su Spotify, che ha intervistato l'argentino. Un'ora e un quarto di conversazione tra ricordi, progetti e gusti personali. Anche a livello calcistico.- Si parla anche dell'esperienza di Dybala a Roma, due anni ieri dal suo arrivo nella Capitale, e l'attaccante parla del suo grande rimpianto, la finale di Europa League persa contro il Siviglia: ". Volevo solo tornare a casa e non uscire più. Sarebbe stata una vittoria storica, per i tifosi qualcosa di unico come è stato il Mondiale per l’Argentina. Penso a come sarebbe stato vivere la città, incontrare la gente", riporta La Gazzetta dello Sport.

- Dai momenti dolorosi a quelli più belli, con la maglia dell'Argentina: "La vittoria del Mondiale contro la Francia. In quel momento non pensavo a nulla, quando sono andato dal dischetto bisognava controllare le emozioni. Fantastico vedere il Paese in festa", racconta Dybala.