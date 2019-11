Dopo un giorno di riposo post Spal-Sampdoria, i blucerchiati sono tornati ad allenarsi in vista di una sfida delicatissima, quella di domenica prossima contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini. La squadra è stata suddivisa in due gruppi, così i calciatori meno impiegati a Ferrara che dopo una seduta in palestra per prevenzione e sviluppo della forza si sono potuti sottoporre ad una sessione di lavoro sul campo 2. Ad essi è stato aggregato il portiere della Primavera Avogadri,



Il resto della truppa doriana invece si è dedicato ad una seduta rigenerativa metabolica, per recuperare dalla fatica post Spal e smaltire le scorie del match in vista di un'altra partita che si preannuncia estremamente dispendiosa. Domani invece, fa sapere Sampdoria.it, doppia seduta per tutti.