Getty Images for FIGC

La Spagna perde Rodri: diffidato e ammonito, salta l'ultima del girone

26 minuti fa



La Spagna ha dominato il primo tempo contro l'Italia nella seconda giornata del gruppo B, ma le brutte notizie per la selezione di De La Fuente sono due: il non aver trovato il gol e il cartellino giallo mostrato dall'arbitro Vincic al centrocampista del Manchester City Rodri. Il match-winner della Champions League 2022/23 è stato ammonito alla fine del primo tempo per un intervento scorretto e ha cumulato la sanzione a quella comminatagli contro la Croazia in occasione del rigore poi sbagliato da Petkovic.



Rodri dunque salterà l'ultima partita della fase a gironi, che vedrà opposta la Spagna all'Albania lunedì 24 giugno alle ore 21, in contemporanea con Croazia-Italia. Al suo posto potrebbe giocare Merino della Real Sociedad.