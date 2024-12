Getty Images

La Stampa - Il Torino mette gli occhi su Beltran. ma la Fiorentina lo lascia partire ad una sola condizione

25 minuti fa



Lucas Beltran ha attraversato momenti difficili nel corso della stagione corrente. Addirittura, sembrava essere scontata una sua cessione nella prossima sessione di mercato a causa del traffico presente nella sua zona di campo. Tuttavia, l'infortunio occorso a Gudmundsson nella sfida col Lecce ne ha rivalutato impiego e minutaggio e, oggi, l'argentino è uno dei punti fermi dello scacchiere di Raffaele Palladino. Tuttavia, le voci su una sua possibile partenza continuano a rincorrersi.



Secondo quanto riferisce la Stampa, il Torino starebbe seguendo l'argentino ormai da diverso tempo per rinforzare la propria trequarti. Come detto, però, l'ex River è riuscito a ritagliarsi uno spazio molto importante in rosa e quella che fino a qualche mese fa sembrava poter essere una pista percorribile, sembra oggi una strada in salita. Per il quotidiano, i viola sono disposti a sedersi al tavolo per discutere di un suo trasferimento ma solamente in prestito secco dopo che i viola lo hanno pagato oltre venti milioni di euro nel corso dell'estate 2023.