La stampa spagnola fa sbottare Ancelotti: "Non sono il più stupido. E' una conferenza, non un dibattito"

Getty Images

A Madrid, in conferenza stampa,va vicino a perdere la sua proverbiale pazienza. "Devo chiarire una cosa, questa è una conferenza stampa e non un dibattito", chiarisce con forza quando domanda dopo domanda la stampa prova a scoprire le possibili soluzioni che lo staff tecnico ha in mente. Marca riporta la conferenza dell'allenatore del Real Madrid."La mancanza di impegno è collettiva, non individuale. Difensivamente è stata una partita brutta sotto tutti i punti di vista. Non c'è altro da aggiungere"

"È stato un passo indietro, ma dobbiamo andare avanti. Siamo ben posizionati in tutte le competizioni. È stata una partita brutta, con tanti errori, ma l'abbiamo valutata e cercato una soluzione. Dobbiamo andare avanti, a partire dalla partita di domani"."E' un'occasione importante per uscire dall'ultima brutta partita, che ci ha ferito molto ma non siamo affondati. Vogliamo reagire contro un avversario che gioca bene e questa partita è bello per avere una reazione forte dopo la brutta partita l'altro giorno".

"Ha gioventù, energia, qualità e impegno, anche se non sempre riesce a dimostrarlo. Ho fiducia e continuo ad avere fiducia in questa squadra, che sei mesi fa ha vinto la Coppa dei Campioni e un mese fa il Mondiale. Siamo in competizione in tutte le competizioni e nella partita dell'altro giorno abbiamo pagato a caro prezzo tutto quello che di buono abbiamo fatto. È stata una partita e lotteremo fino alla fine, come sempre ho totale fiducia nei miei giocatori. Soprattutto quelli che non tirano fuori la loro versione migliore”.

"Il mancato impegno è collettivo, non è un impegno individuale. La valutazione della partita è stata una pessima impostazione difensiva sotto tutti i punti di vista. Niente altro da aggiungere""Devo chiarire una cosa, questa è una conferenza stampa e non un dibattito. Lo abbiamo già fatto con i nostri giocatori e con lo staff tecnico. Farlo qui non mi sembra la cosa più opportuna""La cosa bella del calcio è che dopo una brutta partita, una sconfitta del genere, c'è l'opportunità di fare bene, che è domani, e ti dà la possibilità di concentrarti molto su quello che devi fare e non sul hai fatto cose brutte." fatte"

"Penso che abbia avuto bisogno di tempo per adattarsi alla squadra e tornare alla sua migliore versione fisica. Ora è in un ottimo momento e la squadra deve approfittarne""La parola impegno viene usata tante volte perché è un aspetto molto importante del gioco, che, sommato alla qualità, è quello che ti fa vincere. Avere tutto insieme è quello che ci è mancato, ma l'importante è mettere l'impegno individuale in tutti insieme, in gruppo""Non seguo l'ondata delle critiche, secondo cui un giorno sei il migliore del mondo e un altro il più stupido. Ho l'equilibrio necessario, che l'esperienza mi ha dato, per sapere chi sono e non lasciarmi trasportare, perché altrimenti "Un giorno sei il migliore e un altro giorno sei il più stupido"... penso di non essere il migliore, ma non credo nemmeno di essere il più stupido."