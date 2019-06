Dopo una sola stagione si chiude l'avventura alla Fiorentina di Alban Lafont, il portierino classe '99 che è passato in prestito biennale al Nantes: "A Firenze sono stato molto bene ed è una città che mi rimarrà nel cuore - spiega Lafont a FiorenzeViola.it - ma sentivo che il mio percorso era finito. Sono stato io a scegliere di andare via, è una decisione che avevo preso già prima della fine della stagione. Per fortuna si è concluso tutto in fretta. Ringrazio la Fiorentina, i miei compagni e i tifosi che mi sono stati vicini nei momenti più complicati. Continuerò a tifare per i viola".



OLTRE LE CRITICHE - Sul ritorno in Francia: "Avevo anche altre offerte, alla fine ho deciso di tornare nel campionato dove sono esploso. Le critiche? Non mi hanno mai dato fastidio, non leggo né i giornali né i commenti dei tifosi sui social. Mi sono sempre concentrato sul mio lavoro e ho dato ogni giorno il cento per cento in allenamento".



SFORTUNA - Una stagione negativa nella quale la Fiorentina ha rischiato la retrocessione fino all'ultima giornata: "Sono stato sfortunato perché la mia prima stagione in Serie A è coincisa con una fase difficile e complicata, ora penso solo al Nantes".