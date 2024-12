L'Atalanta vola: il titolo a quota 4.50

AFP via Getty Images

Solo un punto di ritardo dal Napoli capolista, miglior attacco con una media di 2.57 gol a partita e 8 vittorie consecutive. Grazie al successo per 2-0 contro la Roma nel posticipo della 14esima giornata di Serie A, l’si lancia come prima antagonista a Napoli e Inter nella lotta Scudetto.I nerazzurri di Gasperini sono proposti campioni d’Italia sulle quote antepost a 4.50 volte la posta, per una differenza netta rispetto ad inizio stagione quando era bancata a 25.00. Una curiosità: anche la Roma ha cominciato a quota 25.00 per il titolo, ma ora è passata addirittura a 1.000, dati che confermano come siano stati diversi i cammini delle due squadre rispetto a quanto ci si aspettava alla vigilia della stagione.

L’Inter ha 4 punti in meno rispetto al Napoli, ma deve recuperare la sfida di Firenze e resta la favorita a quota 2.00, con il Napoli subito dietro nei pronostici a 3.00. Ambizioni per ora un po’ ridimensionate per la Juventus, anche se la rimonta di Thiago Motta e i suoi è alla portata a quota 10.00, il Milan è piuttosto staccato a 25.00, mentre le due sorprese Fiorentina e Lazio sono proposte rispettivamente a 35.00 e 50.00 nonostante l’inizio di stagione straordinario.