Laurienté torna in Serie A, ma è pronto a farlo con una maglia diversa: le ultime sul Milan

AFP via Getty Images

"Lo ammetto., avrei preferito partire. Penso mi si possa capire. Poi però sentivo di avere qualcosa di diverso dentro". Lo ha detto, attaccante esterno delche sembrava sicuro di rimanere in un campionato di prima divisione, se non proprio in Serie A, con la retrocessione del Sassuolo nel 2023/24. Eppure il francese arrivato dal Lorient ha scelto di restare in neroverde. ". A questo club non posso che essere riconoscente. Mi hanno voluto fortemente nel 2022 e mi portavo il peso della retrocessione della scorsa stagione. Mi sentivo come se dovessi risanare quel debito ed è quello che sono riuscito a fare insieme all’aiuto dei miei compagni e di Grosso”, ha detto a Cronache di spogliatoio dopo l'aritmetica della promozione in A dopo un solo anno di purgatorio.

- Solo che, una volta ripagato il debito,. E una delle squadre che sono pronte a presentare sulla scrivania di Giovanni Carnevali un'offerta congrua è il, che fa degli esterni come Armand uno dei suoi punti di forza. Che sia in rossonero o con altri colori, è molto probabile che vedremo Laurienté con una maglia diversa nella Serie A 2025/26. Vediamo però quali possono essere i contorni di una possibile operazione tra il Diavolo e gli emiliani.

- Innanzituttonel parco esterni ha un nome e un cognome:. Il nigeriano non è mai stato una prima scelta con Pioli, Fonseca e Conceicao, e specie in caso di permanenza di quest'ultimo non sarebbe sicuramente parte del progetto. Sono alte le possibilità di vederlo partire in qualsiasi caso dopo appena due anni. In questo senso il posto per Laurienté ci sarebbe, poi entrerebbero in gioco, dato che entrambi giocano sulla sinistra del fronte offensivo.