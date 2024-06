Lavori al Sinigaglia: il Como chiede di giocare le prime tre gare di campionato fuori casa

Instagram @comofootball

Il 4 luglio, giorno della compilazione dei calendari per la Serie A 2024/25, sarà tempo anche per ildi ricevere una risposta alla richiesta che, secondo La Provincia di Como, è stata inoltrata alla Lega Serie A: quella diSi respira un clima di ottimismo sia in città che in società per questo piano di interventi, ma i lavori da fare sono tanti e il tempo da qui al 15 settembre, data stimata per la prima in casa, non è illimitato. Si procederà con l’ampliamento dei posti a sedere, che dovranno salire fino a 10mila.

Mancano dei documenti essenziali, fra cui la relazione tecnica dei carichi a protezione del vento; manca il progetto strutturale per la piattaforma Sky; mancano, soprattutto, i collaudi statici delle curve e dei distinti. A mancare sono anche alcuni documenti sul progetto del punto bar che sarà aperto nel settore distinti. Non va dimenticato, infine, il tema ordine pubblico. Gli incontri di questi giorni hanno portato sul tavolo la questione videosorveglianza, e non solo all’interno dello stadio con un piano di sostituzione e aggiunta nell’area dei tornelli. Al Comune è stato dato l’incarico di predisporre un impianto – collegato con la Questura – per monitorare l’area di sosta in zona parcheggio Nord di Grandate e poi le strade percorse dai pullman.