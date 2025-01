Foto SS Lazio

Lazio, affare fatto per Castrovilli al Monza: ieri la firma, oggi le visite mediche decisive

37 minuti fa

Affare fatto tra Lazio e Monza per Castrovilli. Il centrocampista ex Viola si trasferirà in prestito fino a giungo nel club lombardo. Ieri le parti hanno raggiunto l'accordo e il calciatore ha già raggiunto la sua nuova destinazione. Ieri sera è stato anche visto a cena con il ds biancorosso Galliani a Milano. Contratto firmato e nella mattinata di oggi sono in programma le visite mediche. Non un dettaglio irrilevante, viste le problematiche fisiche avute dal ragazzo negli ultimi anni.



Se andrà tutto bene, oggi arriverà l'annuncio ufficiale del trasferimento. Castrovilli a Roma non è riuscito a rilanciarsi come sperava. Arrivato l'estate scorsa a parametro 0, ha lavorato intensamente per ristabilirsi al livello fisico dopo i due infortuni e relative operazioni al ginocchio subite negli ultimi due anni. Con Baroni però ha collezionato solo una presenza da titolare (contro la sua ex squadra, la Fiorentina, a settembre scorso) e qualche spezzone di gara, senza mai riuscire a incidere, per un totale di appena 158 minuti in campo. Un nuovo problema al ginocchio a novembre, sebbene meno grave dei precedenti, ma per il quale è servita comunque un'operazione in artroscopia, lo ha bloccato per un mese in infermeria, facendolo di fatto finire fuori dal progetto tecnico biancoceleste. Con il suo addio la Lazio si libera di uno stipendio e di un posto nella lista per la Seire A (che verrà preso da Hysaj) in attesa di notizie dal mercato in entrata per un nuovo centrocampista.