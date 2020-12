Si avvicina sempre di più un'altra sfida importante per la Lazio. Contro suo fratello Pippo stasera Simone Inzaghi avrà un solo obbiettivo: i tre punti. I biancocelesti non posso più permettersi passi falsi, soprattutto in vista dei prossimi impegni contro Napoli e Milan. Intanto però il tecnico piacentino affronterà il match contro il Benevento con diverse defezioni tra infortuni e squalifiche. Lulic, Muriqi, Acerbi, Fares e Leiva sono out per problemi fisici. In più, alla trasferta campana non parteciperà Akpa Akpro, già squalificato dopo 11 giornate (un cartellino ogni due gare per lui visto che ha giocato 10 partite in Serie A). Infine, la Lazio ha al momento due calciatori diffidati. Il primo è Lucas Leiva, rimasto a Roma. Il secondo è Felipe Caicedo, lui sì a disposizione.