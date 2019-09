Alla fine Riza Durmisi è rimasto alla Lazio. Gli interessamenti dalla Turchia non sono bastati, l'ex Betis non è riuscito a lasciare la capitale. Con un piccolo mistero: su Instagram Strakosha ha postato una storia in cui sembra quasi dirgli addio. Peccato che, alla fine, Riza Durmisi sia rimasto alla Lazio.



MERCATO LAZIO - Il terzino sinistro è stato corteggiato a lungo dalle big del calcio turco: prima il Besiktas, poi il Fenerbahce ci ha provato. Con tanto di querelle con un giornalista, Yağız Sabuncuoğlu, reo di aver affermato che non avrebbe passato le visite mediche. La reazione piccata del giocatore via social ha infiammato i tifosi del Fenerbahce, ma alla fine Durmisi è rimasto a Roma.