Lazio, Baroni applaude i tifosi sui social: "Battere le mani, battere del cuore, battersi insieme"

Ladiha già convinto il popolo biancoceleste. Squadra e allenatore si sono conquistati con merito gli applausi dei laziali, a suon di risultati. Contro l'Empoli è arrivata latra campionato e coppa. In Europa League Zaccagni e compagni al momento guidano a punteggio pieno il girone dopo due gare, con sette gol fatti e uno solo subito. In serie A invece viaggiano appaiati alla Juventus, prossima avversaria al rientro dopo la sosta. L, secondo il tecnico Baroni, che la squadra ha superato a pieni voti.

Il tecnico biancoceleste si è complimentato così con i suoi uomini: "Avevo chiesto una prova di grande compattezza contro un avversario difficile. Ce la siamo complicata di più per responsabilità del campo, c’è stata quella scivolata di Provedel e quindi siamo andati sotto e poi abbiamo pure sbagliato il rigore. Ci abbiamo messo di tutto, ma. La squadra si è spesa tantissimo e quindi faccio i complimenti ai ragazzi". Ma gli applausi che il pubblico ha tributato al gruppo sono contraccambiati dal tecnico che ha aggiunto: "Noi dobbiamo essere affamati, facciamo un lavoro meraviglioso.Noi dobbiamo allenarci e giocare con ferocia in ogni gara". Poi, sui propri canali social, Baroni ha anche ribadito il concetto:"Battere le mani, battere del cuore, battersi. Niente è più bello che farlo tutti insieme". In un paio di mesi il nuovo allenatore è riuscio a scacciar via lo scetticisimo che aleggiava intorno a lui e alla squadra, ma il percoroso - parafrasando il suo pensiero - è appena iniziato.