Lucas Leiva, nuova operazione in vista? La situazione del centrocampista brasiliano è grottesca: la Lazio rischia un nuovo caso Lulic. Operato durante il lockdown, il ginocchio di Leiva continua a gonfiarsi sotto sforzo. E ad agosto potrebbe finire di nuovo sotto i ferri.



LAZIO INFORTUNIO LEIVA - Ora la palla passa a Simone Inzaghi: come riporta il Corriere dello Sport, bisognerà gestire il brasiliano in questo finale di stagione. Starà al mister decidere se preservarlo o se sarà costretto a schierarlo e spremerlo, con così pochi uomini a disposizione.