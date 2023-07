Aperta dalle 13 di oggi fino a stasera alle 19 la camera ardente in Campidoglio per Vincenzo D'Amico. In molti, tra tifosi e personalità illustri, già dall'ora di pranzo si sono messi in fila per omaggiare l'ex calciatore della Lazio, scomparso sabato dopo una lunga lotta contro una malattia grave, della quale però aveva lui stesso dato notizia solo due mesi fa.



Tra i presenti anche il Ministro Lollobrigida, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. "Insieme al Sindaco e alla famiglia penseremo al modo più giusto per omaggiare un grandissimo campione che ha fatto la storia del calcio italiano e romano, vincendo uno scudetto epico come quello della Lazio nel 1974". Lo ha detto ieri l'assessore allo sport e al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Il funerale intanto si terrà domani alle ore 10:30 a Roma, presso la chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.