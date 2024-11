Lazio, Baroni: "Guendouzi è il nostro leader emotivo"

Getty Images

Lasi prepara a scendere in campo contro il Porto, nella sfida valida per la fase a campionato di Europa League, a partire dalle 21. A pochi minuti dalla sfida dell'Olimpico, il tecnico biancocelesteha parlato a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:"Se sono curioso di vedere il livello della mia squadra? Curioso no, arrivano queste partite e c'è dietro un percorso. Oggi la squadra deve andare in campo con grande personalità, il livello della gara lo impone. Partita difficile, ma sono certo che ce la giocheremo alla grande"."Se è difficile rinunciare a lui? Sono d'accordo, Guendo è il nostro leader emotivo: ha grande mobilità ed è presente in tutte le azioni così come nella nostra fase difensiva. Sicuramente per noi è importante: lo sono tutti, ma lui in particolare perché ha già uno spessore internazionale. Ci sta dando veramente un grande contributo".

"Sapevo di avere questa chance importante. Dal primo giorno l'ho iniziata a vivere con la squadra. Ho trasmesso con chiarezza la nostra proposta: siamo all'inizio, ma la squadra sta ricercando questa crescita e oggi è una partita difficile. L'avversario è di grande livello, ha qualità e verticalità. Oggi voglio vedere la gioia di affrontare una gara così, proprio per come ci arriviamo nel percorso".