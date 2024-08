Lazio, Baroni: "Il pareggio mi sta stretto, dobbiamo trovare l'equilibrio"

Lastrappa un pareggio al Milan sul campo dell'Olimpico, ribaltando l'iniziale 0-1 rossonero, per poi assistere al 2-2 finale firmato Leao. Nel post partita,è intervenuto ai microfoni di Dazn, dicendo la sua sulla sfida. Queste le sue dichiarazioni:"Il pareggio mi sta stretto, nella ripresa abbiamo spinto tanto e chiaramente nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa. Alla squadra serve tempo, ma abbiamo fatto una buona partita anche se ovviamente dobbiamo migliorare. Si può gestire meglio la transizione, ma questa aggressività è l'atteggiamento che voglio vedere".

"Ho dato un segnale alla squadra mettendo quattro giocatori offensivi. Dovevamo rischiare, ma ho mandato un messaggio. Ovviamente dobbiamo trovare l'equilibrio, ma lavoreremo. Questa squadra deve palleggiare ed è brava a farlo, ma deve anche essere verticale per andare a fare gol e riempire l'area avversaria".- "Devo prendermi qualche rischio. Abbiamo un collettivo importante e la squadra deve credere nei propri mezzi attraverso il gioco e il sacrificio. Chi corre molto e bene va in campo, ho avuto risposte importanti. Sono contento che abbiamo fatto di tutto per vincere, pur sapendo di pagare qualcosa anche sulle palle da fermo".