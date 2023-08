Diventa sempre più difficile per la Lazio la cessione di Toma Basic. Il centrocampista croato, classe '96, è scivolato infondo alle gerarchie di Sarri che conta di completare il reparto di centrocampo con l'imminente arrivo di Gunedouzi. L'ex Bordeaux si troverebbe quindi chiuso dalla concorrenza e il rischio di passare gran parte della stagione tra panchina e tribuna è ormai quasi una certezza. E lo stipendio da 1,4 milioni a stagione pesa parecchio sulle casse del club. Da parte sua però non sembra esserci intenzione di lasciare Formello. Le pretendenti che hanno provato a farsi avanti in queste ultime settimane sono state tutte respinte.



Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport oggi, Basic avrebbe accettato solo l'Udinese (che gli avrebbe consentito almeno di restare in Serie A, ndr). Del suo possibile trasferimento a Udine si era parlato nell'ambito dell'eventuale affare Samardzic, che però ormai sembra sfumato del tutto. Il club proverà fino all'ultimo a trovare un acquirente, soprattutto perché sarebbe importante anche in ottica futura ottimizzare i costi del monte ingaggi. La soluzione però non si prospetta affatto semplice, anche perché il contratto del ragazzo con i capitolini scadrà solo nel 2026.