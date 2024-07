Lazio, Castellanos pronto a diventare il nuovo Immobile: "Mi ha aiutato tantissimo e dato tanti consigli"

Getty Images

Taty sente che il prossimo sarà il suo anno con laL'argentino, che ad Auronzo di Cadore ha parlato ai microfoni di Sky, ha detto di essersi lasciato alle spalle la negatività della scorsa stagione, nella quale ha giocato molto meno di quanto fosse abituato al Girona. "La fiducia del club e dell'allenatore sono importanti per me. Ora inizia una nuova avventura. Sono concentrato e pronto per allenarmi forte e fare bene qui".non fissa un obiettivo di gol o un traguardo personale da raggiungere il centravanti sudamericano, che comunque non smette di coltivare il sogno della maglia dell'Argentina; l'unica idea che ha ora in mente è quella di scendere in campo il più possibile per essere utile ai compagni.

Verosimilmente la Lazio non prenderà un altro centravanti puro.Un cambio di strategia in corso d'opera rispetto alle idee di partenza di avere tre punte in rosa, maturato dopo l'addio di Immobile e con le inidicazioni che stanno arrivando al tecnico Baroni dal ritiro. Lo spazio in campo per Castellanos quindi si amplia, dovendo i biancocelesti affrontare tre competizioni. E così anche la possibilità di fare più gol rispetto a un anno fa. Garantire lo stesso bottino che portava Immobile nei suoi anni migliori sarà difficile ma Taty assicura di aver imparato bene lavorando alle spalle del maestro l'anno scorso: "Per noi giovani uno che ha fatto la storia è importante ascoltarlo. Un po' di pressione c'è sempre, ma l'importante sarà lavorare sempre insieme e puntare in alto".