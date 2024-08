Lazio, clamoroso Massimo Cragnotti: "Ecco come andò veramente la cessione di Nesta al Milan"

Massimo Cragnotti riscrive la narrazione sull'addio dialla. Il figlio del presidente dell'età dell'oro biancoceleste, tra la fine degli anni '90 e i primi del 2000, è intervenuto oggi durante la diretta Facebook Solo la Lazio Talk Live, nella quale si parlava del periodo vincente di Sven Goran Eriksson. La recente scomparsa del tecnico svedese ha scosso tutto l'ambiente laziale e tanti protagonisti di allora lo hanno ricordato con grande affetto. Compreso lo stesso Cragnotti jr. che su di lui ha detto: "Probabilmente avrebbe meritato di vincere di più. Il mister non parlava tanto, aveva le idee chiare, era un grande ottimista, forse un po' chiuso, riservato. Ho un grande ricordo della sua persona".

Tra i tanti retroscena raccontati,, quando comunue in realtà l'epopea cragnottiana stava già volgendo al termine. Dal comportamente del calciatore però Massimo Cragnotti ha detto di essere stato deluso: "Si sono dette tante cose... Vorrei dire la mia dopo vent'anni, anzi ventidue e raccontare come sono andate veramente le cose.È un diritto di ogni giocatore, manon tanto per problemi economici, ma quanto perché. Papà a quel punto rispose: 'Bene, questo è il prezzo per cedere Nesta'.Purtroppo".

Oltre a riscrivere, secondo il suo punto di vista, la narrazione che negli anni si è diffusa riguardo l'addio di una bandiera della storia biancoceleste, Cragnotti si è anche tolto un sassolino dalla scarpa nei confronti di tanti altri giocatori di quel periodo, che al padre hanno dovuto molti dei loro successi. "In tanti non si sono comportati bene.", ha detto con un po' di rammarico, "come se mio padre fosse un lebbroso.. Lui di questo ne soffre un po', per tutto quello che ha dato loro, almeno una chiamata per sapere come stesse la meritava... Invece sono spariti tutti".