Lazio come il Leicester. Che sta cercando di bissare la cavalcata leggendaria della squadra di Ranieri. I ragazzi di Inzaghi sognano: sono terzi, a 6 punti dal secondo posto, e giocano proprio contro la Juventus che lo occupa. Le Foxes sono secondo posto in Premier League, a -8 dal Liverpool e sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato. Esattamente come la squadra di Inzaghi, che da fine ottobre non si ferma più.



NESSUNO IN EUROPA MEGLIO DELLA LAZIO - Come riporta Laziopage, nessuno in Europa ha fatto meglio: Liverpool e Inter, prime di Premier e Serie A, sono fermi a 5 vittorie di fila, mentre Red Bull Lipsia e Marsiglia chiudono il podio a quota 4. Il Leicester è atteso da un turno settimanale abbordabile contro il Watford, la sfida della Lazio è ben più complessa: ma tutte e due sognano di continuare a vincere...