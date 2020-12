Mancano poco più di 24 ore all'ultima partita del 2020 per la Lazio, e i biancocelesti hanno effettuato l'ultima rifinitura a Formello prima di partire alla volta della Lombardia. Domani sera infatti saranno ospiti della capolista Milan dell'ex Pioli, e l'obbiettivo sarà quello di chiudere con un buon risultato, soprattutto dopo il meritato 2-0 al Napoli.



LE PROVE TATTICHE - Appuntamento quest’oggi alle ore 15:00 sul campo centrale di Formello. In base alla distribuzione dei fratini, tra i pali toccherà di nuovo a Reina nel 3-5-2 di Inzaghi. Davanti al portiere spagnolo verso il rientro dal 1’ c'è Patric. Al centro ballottaggio Luiz Felipe-Hoedt, col brasiliano in vantaggio. Radu a sinistra alla quarta presenza dal 1’. Confermato il centrocampo visto col Napoli, perciò da destra verso sinistra Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto e Marusic. Infine, accanto a Immobile corsa a tre. Correa recupera, ma dovrebbe andare in panchina. Muriqi è stato provato accanto a Immobile, ma l’indiziato principale per fare da spalla al numero 17 è Caicedo.



ASSENTI - Gli assenti li aveva già elencati Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Channel. Si tratta di Acerbi, Leiva, Fares, Parolo e il lungodegente Lulic. Concluso il loro 2020 sul campo. A questi, va aggiunto Strakosha. Anche il portiere albanese quest'oggi non si è allenato con i compagni, ma partirà regolarmente nel pomeriggio.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.



A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Adeagbo, Hoedt, Franco, Akpa Akpro, Cataldi, Djavan Anderson, Pereira, Correa, Muriqi. All.: Inzaghi.