Nell'era Lotito solo 7 volte la Lazio ha vinto l'ultima gara in campionato dell'anno solare. A riportare il dato stamattina è il Corriere della Sera. Il bilancio negativo è di 27 punti in 19 gare. L'ultimo successo è arrivato a Venezia nel 2021, ma per risalire all'ultima vittoria in casa bisogna arrivare fino al 2010, quando i biancocelesti superarono 3-2 l'Udinese. Contro il Frosinone stasera gli uomini di Sarri proveranno quindi a migliorare questo dato, soprattutto per accorciare sulle zone europee della classifica. I ciociari non sono non hanno mai vinto contro la Lazio, ma non sono neanche mai riusciti a segnare nei quattro precedenti in Serie A.