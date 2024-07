Getty Images

Dopo il "", motto gridato da tutta Italia al termine della gara pareggiata in extremis dagli azzurri con la Croazia a Euro 2024 per merito proprio di una magia del giocatore della, nella testa dell'ex Hellas Verona è scattato qualcosa. L'attaccante 29enne si prepara, così, ad essere il nuovo punto di riferimento del club biancoceleste.- Il classe 1995 ha, infatti, anticipato il rientro in squadra e giovedì sera è sbarcato ad Auronzo, dove la Lazio sta svolgendo il ritiro in vista dell'inizio della nuova stagione. Nella giornata di ieri (venerdì 19 luglio), poi, Zaccagni ha svolto il lavoro sia durante la mattinata che al pomeriggio. Questo, a testimoniare la grande voglia di rivalsa che ha il 29enne di Cesena. L'esterno offensivo dalla prossima stagione indosserà anche la magliadel club biancoceleste e, dopo gli addi di, sarà lui a prendersi la squadra sulle spalle.

- Zaccagni si prepara, quindi, a diventare ildella formazione allenata da Marco Baroni, ma non è un segreto che fino a pochi mesi fa il suo nome sembrava lontano dalla Lazio. Sul classe 1995, infatti, c'è stato un forte interesse da parte delle Juventus, che, poi, non ha affondato il colpo. Con ilfino al 2029, però, il mercato è ormai il passato e l'attaccante italiano si prepara ad essere il punto di riferimento del nuovo corso, con anche la possibilità di diventare il